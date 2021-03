¡Chuzo! Daddy Yankee subió 20 kilos en cuarentena

El conocido como ‘El jefe del reguetón’ lanzó el pasado viernes el sencillo ‘Problema’, y habló sobre su ansiedad y cómo le afectó físicamente: “Llevaba tres décadas sin parar, y entonces hacer una pausa me causó ansiedad. Yo no entendía, y comiendo, comiendo y comiendo…de pronto 50 libras de más”.

You May Also Like