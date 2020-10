¡Chuzo! Amber Heard es acusada de acechar cuentas que apoyan a Johnny Depp

El actor de “Enemy of State”, sin embargo, cuenta con el apoyo de decenas de cuentas de fanáticos en Twitter que atacan a Amber Heard cada vez que aparece nueva información sobre la ex pareja en línea.

Al comentar sobre el informe, un fanático de Johnnny Depp escribió: Amber, nunca seremos silenciados. Apoyamos a las víctimas de la violencia doméstica. ¿Entiendes que lo que hiciste estuvo mal? Abusaste de un hombre y luego mentiste al respecto. No olvidaremos lo que has hecho. Johnny Depp y otras víctimas merecen justicia “.

You May Also Like