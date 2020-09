Christopher Jurado lidera la representación de Panamá en la Vuelta a Guatemala 2020

“Para Christopfer será el reinicio de la preparación a los Juegos Olímpicos de Tokio. Intentamos hacer una concentración en Sierra Nevada España, pero el trámite de visado y migración no fue posible por cancillería. Christofer es el único atleta olímpico que no ha podido viajar a Europa; los de Costa Rica, Ecuador, Perú y Colombia lograron llegar a España, nosotros fracasamos en el intento como país”, agregó Emer Samudio, entrenador y director técnico de la Federación Panameña de Ciclismo.

