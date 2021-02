Christofer Jurado entra en la posición 15 en debut de Panamá es Cultura y Valores en Turquía

“Nos hemos sentido con buenas piernas, un poco ahogado en el comienzo, llegamos con 4 días para, adaptarnos al clima y horario, y creo que lo hemos hecho bien, gran labor del equipo, hemos trabajado en bloque, me he tratado de colocar sobre el final entre los primeros, el sprint fue muy rápido; nos ha permitido medir las fuerzas, creo que iremos día a día cada vez mejor, estoy orgulloso de representar a Panamá hoy es un día histórico para el Ciclismo Panameño”, comentó Jurado en una nota de prensa de la Federación Panameña de Ciclismo.

