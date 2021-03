Christiansen:”Si pienso en golear en todos los partidos, no estoy siendo realista”

“No es algo de ahora. Anteriormente de mi llegada a Panamá, sufría en estos partidos. He hablado con Jaime (Penedo) y en otras situaciones, se perdían o empataban. No sabíamos jugar los 90 minutos, que siempre había problema en los últimos minutos, que tienes que leer el partido, tomar mejores decisiones, y en eso tenemos que mejorar mucho”, acotó.

“Si pienso en golear en todos mis partidos, no estoy siendo realista. Es un deseo, y una cosa de lo que intentamos trabajar, conociendo nuestras armas y las del contrario. Mira España empata contra Grecia y hasta el descuento no ganó el partido con Georgia”, subrayó al finalizar el partido.

You May Also Like