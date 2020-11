Christiansen reconoce que se equivocó en la alineación

“No puedo estar nada satisfecho del partido ni del resultado. En la primera parte no salimos como teníamos que salir. En la charla previa ya habíamos hablado del peligro de Estados Unidos y su velocidad. No fuimos agresivos, llegábamos tarde a muchas jugadas. El equipo se hizo largo”, agregó el técnico.

“Quería ver a Andrade de central, pero tenía síntomas y las pruebas de COVID-19 llegaron hoy, por lo que no entrenó con nosotros y no pudo ser titular”, acotó.

