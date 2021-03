Christiansen advierte que Panamá tiene un camino largo y difícil para clasificar al Mundial de Catar 2022

El técnico de la selección de fútbol de Panamá, Thomas Christiansen afirmó este viernes 19 de marzo, que Panamá tiene un camino largo y difícil para clasificar al Mundial de Catar 2022 y que para tal fin sus decisiones las toma partido a partido.

A escasos dos días para partir hacia el inicio de la eliminatoria de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), Christiansen habló sobre la convocatoria para los dos primeros partidos de la fase de grupos.

La clasificación regional sufrió cambios producto de la pandemia de la Covid-19 y Panamá jugará sus dos primeros partidos de la ronda de grupos ante ante Barbados el 25 de marzo y luego contra Dominica el día 29.

“Me tengo que preocupar por la selección, hacer buenos juegos, ganar el grupo y luego el cruce para llegar a la octagonal”, afirmó el técnico.

“Hay un camino largo y difícil. Tomo las decisiones partido a partido, no sé qué pasará a futuro, pero no era lo que yo esperaba. si yo le llamo es porque tiene cualidades que me podían servir; experiencia, reconocimiento de los jugadores, su historia. Me podían aportar mucho pero yo no le podía garantizar lo que me pedía”, esto último con referencia a la ausencia de Román Torres.

Christiansen comentó que solo puede puede elegir a 23 y que le hubiese gustado convocar a muchos más, luego de darle seguimiento a cerca de 40 jugadores

Precisó que en caso de Román Torres, dijo que tienen que ser sincero y que habló con él en su momento, con la intención de convocarlo.

Al mismo tiempo explicó que lo más importante, además de elegir 23, es que compitan, que sean buenos, que aporten a la selección, al país.

“Han habido dos jugadores con distinto aporte, uno fue Román Torres y el otro fue Adolfo Machado. A uno le fui sincero, le dije que lo que quería hacer el primer partido no le podía garantizar minutos, y él eligió que cogiera a otro. Necesito que tenga a la selección y al país por encima. Con Adolfo [Machado] fue lo contrario: ‘profe, lo que necesite ahí estaré’”.

.PARTIDOS

El grupo de Panamá también lo integran República Dominicana y Anguila.

En esta fase la selección nacional solo jugará cuatro partidos, dos en condición de local uno era teoría el 25 de marzo en el Rommel Fernández, pero el estadio está en reparación.

Sobre lo que tiene por delante en los próximos días Christiansen dijo que temor no tiene, sino respeto, porque si va al campo sin respetar al rival se hará el ridículo y que no llegó al puesto para eso,

“Estoy para sacar resultados, dar lo mejor de nosotros mismos, es la intención que tenemos en estos partidos y vamos a hacer, o ver, el lado bueno o malo del rival, según cómo nos portamos. Me siento con muchas ganas, un cosquilleo en el estómago, No deja de ser mi primer partido como seleccionador y representando a Panamá”, sentenció el técnico.