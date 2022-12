Christian Vázquez acuerda con los Twins

Vázquez, de 32 años, pasó sus primeras siete temporadas y media en las Grandes Ligas con los Medias Rojas, antes de ser cambiado a los Astros a mitad de la campaña pasada. Ayudó a los Astros a ganar la Serie Mundial, y recibió el no hit no run combinado contra los Filis en el Juego 4 del Clásico Otoñal.

