Christian Siriano despide la ‘Fashion Week’ con un desfile desde su casa

Con el objetivo de aportar algo de frescura a esta inusual Fashion Week, se han programado diversas charlas sobre la situación del sector. Uno de estos coloquios contará con la presencia de las diseñadoras Abrima Erwiah y Rosario Dawson que busca empoderar a las mujeres a través de su marca ‘Studio One Eighty Nine’. Erwiah, por su parte, se ha convertido en una de las protagonistas de la Semana de la Moda por impulsar la iniciativa ‘ Fashion Our Future ‘ (Diseña nuestro futuro) con la que ha conseguido que firmas de moda se impliquen en el proceso democrático de cara a los comicios del 3 de noviembre en los que Donald Trump aspira a la reelección.

