Christian Pulisic tiene una contusión pélvica; su estado es ‘día a día’ rumbo al partido ante Países Bajos

El atacante del Chelsea y Estados Unidos, Christian Pulisic, fue llevado al hospital el martes luego de ser sustituido en el segundo tiempo en la victoria de Estados Unidos 1-0 sobre Irán. El ente federativo estadounidense anunció que fue diagnosticado con una contusión pélvica y su estado es ‘día a día’.

Pulisic, que anotó el gol del triunfo, estuvo involucrado en una dura colisión con el portero iraní Alireza Beiranvand poco antes del medio tiempo y justo después de su anotación.

El propio futbolista compartió en las redes sociales una imagen desde el hospital:

