Christian Eriksen, estabilizado y despierto en el hospital tras desplomarse en pleno Dinamarca-Finlandia

Kampen mod Finland spilles færdig i aften. Dette sker efter at spillerne har fået bekræftet, at Christian er okay. Kampen genoptages kl. 20.30.

Los médicos intentaron reanimar a Eriksen, que entró en parada cardiorrespitaria , durante casi 15 minutos. El silencio se apoderó de un estadio en el que muchos aficionados no querían ni mirar a una escena en la que Eriksen era atendido, mientras sus compañeros tapaban lo que estaba sucediendo sobre el césped para que las imágenes no se convirtiesen en objeto de morbo.

