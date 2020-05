Christian Chávez es acusado de violencia doméstica por su ex

El estilista Maico Kemper ha acusado al cantante y actor Christian Chávez de golpearlo en la cabeza con una botella.

“Me dijo que estaba loco, que estaba borracho, por lo que exploté y comencé a gritarle. Ahí Christian me empezó a grabar. Se puso muy agresivo, y ante esto, yo le dije que era la última vez que me maltrataba, que ahora sí me iba a ir, pero de pronto me golpeó en la cabeza con la botella de tequila”, dijo Kemper en entrevista para TVNotas.

Indignado por las declaraciones de su ex a la publicación, Chávez reaccionó e indicó que procederá legalmente contra Kemper.

“Puedo compartirles que estoy tranquilo y enfocado en mi familia y trabajo, sé que todo va a estar bien. Hablaré del tema cuando mis abogados lo crean pertinente, les pido comprensión y respeto ante el proceso legal que se está llevando a cabo”, dice parte del comunicado.