Chrissy Teigen se retirará los implantes de senos

Chrissy Teigen planea revertir su cirugía para colocarse implantes mamarios, para poder sentirse más cómoda.

La autora, personalidad de televisión y modelo de 34 años decidió revelar todo sobre su próxima cirugía, después de que los fanáticos le interrogaron sobre un video de una prueba reciente de coronavirus, que publicó en línea.



Teigen reveló que no podría continuar con la extracción de los implantes si no se le hiciera antes la prueba de COVID-19. “Así que publiqué mi prueba de covid en Twitter, ya que pronto me someteré a una cirugía”, explicó. “Mucha gente es comprensiblemente curiosa, así que lo diré aquí: ¡me están quitando las tetas!”. Chrissy, quien está casada con el cantante / compositor John Legend, agregó: “Han sido geniales para mí durante muchos años, pero ya lo superé. ¡Me gustaría poder cerrar un vestido de mi talla, acostarme boca abajo con puro confort! ¡Así que no se preocupen por mí! Todo está bien”.

“Todavía tendré pechos, solo que serán pura grasa”. Ella admitió que sus sentimientos hacia sus implantes cambiaron después de que es madre de dos niños.