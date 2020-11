Chris Nikic hace historia siendo el primer atleta con síndrome de Down en terminar un Ironman

Chris Nikic se ha convertido en todo un referente de superación marcando un hito histórico: es el primer atleta con síndrome de Down que ha logrado terminar un Ironman , superando 4 kilómetros de nado, 180 en bicicleta y los 42 kilómetros que completan una maratón. El estadounidense ha marcado un tiempo de 16 horas, 46 minutos y 9 segundos , bajando de la marca de las 17 horas a partir de la cual no se homologan los tiempos.

You May Also Like