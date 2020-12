Chris Colbert subestima a Jaime Arboleda

“Ya sabemos el trabajo que tenemos que hacer arriba del ring. Mi entrenador (Herman Caicedo) lo conoce, sabe cómo él pelea y no es necesario ver videos de su estilo, porque una pelea no se parece a otra”, señaló Arboleda, de 26 años.

“Sentí que (la victoria) fue difícil, porque yo lo hice difícil. Definitivamente, (Corrales) era veterano astuto con gran historial. Lo superé y le gané por decisión unánime. No sentí que no hubiera dado ni un solo golpe limpio. Si hubiera dado un golpe limpio, lo habría noqueado”, recalcó el gringo.

