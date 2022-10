Choupo Moting y Musiala, protagonistas del triunfo de Bayern de Múnich ante TSG Hoffenheim

En el próximo partido, el TSG Hoffenheim jugará de visitante ante FC Köln el sábado 22 de octubre a las 8 a.m. en el RheinEnergieStadion. El Bayern de Múnich se enfrentará al FSV Mainz de local el sábado 22 de octubre a las 8 a.m. en el Allianz Arena.

