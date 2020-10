Choque de poderes: Cortizo pide a la Corte que declare inconstitucional una norma aprobada por la Asamblea Nacional

“También es inconveniente porque impone al Estado la obligación de aplicar la modalidad de trabajo a disponibilidad, que no se encuentra regulada por Ley y cuya habilitación se produce, de manera excepcional, como consecuencia de la emergencia sanitaria nacional declarada a raíz del brote de la enfermedad COVID-19 y la promulgación del Decreto Ejecutivo No.78 de 17 de marzo de 2020, de lo que se tiene que más allá de la definición establecida en este Decreto no existe la determinación sobre las condiciones en las que debe operar esta modalidad de trabajo”, añadió el gobernante.

