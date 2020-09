Chombolin denuncia supuesto abuso policial… se negó soplar el alcoholímetro

Leblanc agregó que “los derechos de los ciudadanos no son discrecionales, son de obligatorio cumplimiento y respeto. Este @DefensoriaPan no claudicará en su defensa y acudiré ante @PGN_PANAMA cuantas veces sea necesarias para que se respeten los derechos de los panameños”.

Este incidente ha provocado numerosos comentarios en redes sociales, entre esos los del defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, quien escribió en Twitter: “otra raya más para el ya cuestionado actuar de @ProtegeryServir ahora con @chombolin por negarse en PANADEMIA soplar el alcoholímetro. Recuerdo a los policías no pueden obligarlo, pero adivinen NO es un delito pudiera ser un indicio. Hay otro métodos para corroborar…”.

Mientras que en su cuenta de Twitter escribió: “Querido diario, decir que no a una prueba de alcoholemia en un mismo aparato y envión para soplar me gané 2 rodillazos en la cabeza , 3 rodillazos en el cuerpo y la utilización de la vara para tratar de ahorcarme, todo para esposarme”.

Luego de una discusión sobre el manejo insalubre de el alcoholímetro por parte de los oficiales me piden bajarme del carro y proceden a decirme que me iban a esposar y llevarse mi vehículo. Al querer esposarme y yo negarme los oficiales Mendoza y García proceden a golpearme en el suelo e intentaron ahorcarme con una macana. Aquí amanezco pensando en mi país a lo que hemos llegado, pensando en por qué estoy apresado como un criminal si solo estaba pensando en la falta de higiene y la injusticia de querer esposarme sin haber en ningún momento agredir a los oficiales. Este día ha cambiado mi vida totalmente, solo el pensar en los golpes y ver como me filmaban. Espero que ambos oficiales tanto García como Mendoza guarden esos videos y los puedan revivir junto a su familia y amigos. Gracias @protegeryservir @minsapma @presidenciapma”, fue lo que posteó en su cuenta de instagram.

“No me siento orgulloso de subir esta imagen pero si tengo un mensaje. El día de ayer en la noche por resistirme a hacerme una prueba de alcoholemia por el manejo insalubre en el retén frente a nuestro estadio Rommel Fernández donde he llorado, reído y gozado esta patria.

