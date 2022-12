Cho Gue-sung, la nueva ‘cara’ de Mundial

Casualmente Cho Gue-sung fue el protagonista del encontronazo que tuvo Cristiano Ronaldo durante el partido ante Corea del Sur. El ‘luso’, al momento de salir del campo, mostró su malestar al decir que un jugador coreano lo estaba apresurando para salir del campo. “Antes de mi cambio, un jugador de Corea me dijo que me marchara rápido y le dije que se callara porque no tenía autoridad”, relató el propio Ronaldo.

“Necesitaba descansar. Su móvil estuvo sonando toda la noche y no podía dormir. Trataba de concentrarse sólo en el fútbol y no paraban de llegarle mensajes”, relató la periodista Seo Jung-hwan.

