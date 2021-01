Chivas muestra teléfono celular a silbante para enseñar fallas

En la parte complementaria, en un centro por el costado derecho el balón impactó en la mano del zaguero del conjunto de Juárez dentro del área, sin embargo, el colegiado nuevamente no consideró penal y determinó no asistir al VAR.

GUADALAJARA — La polémica arbitral se hizo presente de nueva cuenta en un partido de Chivas, luego de que el conjunto rojiblanco reclamó al cuerpo arbitral que al menos dos infracciones eran acreedoras de expulsión y no de tarjeta amarilla; además de que no les señalaron un penal a favor.

