¡Chisme! No se vacunará el 15 de octubre… No hay vacuna aprobada en el mundo

En redes sociales circula un video en el que se ve a una mujer alegando que el Gobierno Nacional, el Alcalde y la Comisión del Canal se reunieron para anunciar que el 14 de octubre las vacunas van a estar listas y comenzarán a vacunar mandatoriamente a los panameños provincias por provincias.

No solo eso, la mujer, quien tampoco se identifica, alega que la persona que no se vacuna no podrá viajar a otras provincias y a otro país. “Esta es una medida arbitraria y ellos no tienen el derecho de obligar a alguien a ponerse una vacuna”, añadió.

En ese video de 2 minutos la mujer pide a la gente a organizarse y realizar marchas, “aléjense de marchas de esos grupos que se han creado improvisadamente, vamos a reunirnos y salir a la calle, porque no nos vamos a dejar vacunar arbitrariamente como ellos quieren. Lo hicieron así porque lo van a anunciar el 14, y el 15 van a comenzar a vacunar a la gente para que no tengan oportunidad de protestar. Pasen esta información porque esto es serio”, concluyó.

Coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización aclara

Este video ha dejado dudas en personas, e incluso se lo enviaron a la cuenta del Facebook, a la coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización del Ministerio de Salud, Itzel de Hewitt quien manifestó que no le presten atención a este tipo de personas que solo hablan por hablar sin ningún conocimiento del tema.

Hewitt aprovechó y dejó claro varios puntos al respecto.

“Subí esta locura en las redes porque desde el día de ayer a hoy me han enviado más de cincuenta chat en los que me preguntan si es verdad o no.

PRIMERO: No hay ninguna vacuna de COVID aprobada a nivel mundial.

SEGUNDO: En la vacuna de Rusia omitieron prácticamente una etapa por lo cual no tienen suficiente evidencia científica de la eficacia y seguridad de la vacuna..

TERCERO: En nuestro país no se ha seleccionado aún ninguna vacuna de COVID precisamente por el punto 1.

Apenas se están analizando todos los ensayos clínicos para garantizar que se seleccione la mejor vacuna para los panameños y residentes en el territorio panameño.

De algo tenemos que estar seguros los panameños, que la vacuna que se seleccione no será la más barata por que el costo no ha sido el mayor determinante al seleccionar las nuevas vacunas en nuestro esquema nacional, sino un condicionante y también que va a ser la que mayor eficacia y seguridad se le compruebe. Que los eventos adversos sean en su mayoría leves.

Debemos analizar información científica, no información de chisme que solo hace mal informar a la población y confundir a los que no tienen acceso a la información científica.

Nuestro país tiene un excelente esquema de vacunación y debemos estar seguros que así continuará”.

En la publicación de Hewitt, el Dr. Xavier Sáez-Llorens comentó. “Gente perversa inventando tonterías”.

