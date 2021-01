Chiriquí y Veraguas reciben vacunas

Durante un recorrido por Volcán, en Chiriquí, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, se refirió a la polémica por posible selectividad en la colocación de vacunas. “Ayer, cuando escuché ese ruido [sobre la aplicación de la vacuna], los que me conocen saben que me disgusté fuertemente, pero quiero decirle a todos los que están en esa primera línea que recibirán su vacuna”.

