Chiriquí se convierte en el epicentro de la pandemia

Según la funcionaria del Minsa, cada viajero que ingrese al país por esa frontera debe traer una prueba negativa de no más de 48 horas y de un laboratorio debidamente certificado. De no contar con una prueba certificada, deberá hacerse un hisopado —que el viajero deberá costear— en el puesto ubicado en Paso Canoas.

