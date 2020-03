Chiriquí amenaza con no participar en el béisbol mayor

La posibilidad de que Chiriquí no participe en el próximo Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, fue confirmada ayer por el presidente de la liga provincial chiricana, Manuel Sánchez.

El dirigente defendió su propuesta de no jugar debido a que cuatro de sus peloteros se perderían el inicio del torneo al encontrarse con la selección nacional de Panamá en el torneo clasificatorio al Clásico Mundial de béisbol.

Los jugadores, todos titulares en la novena chiricana, son el receptor Rodrigo Vigíl, el lanzador Andy Otero, la primera base Xavier Quiroz e Isaías Velázquez, quien juega tanto en los jardines como el cuadro interior.

Se tiene estipulado que el béisbol mayor arranque el 12 de marzo.

“No podremos contar con sus servicios en casi todos los partidos de la serie regular”, señaló Sánchez.

El presidente de liga indicó que la mejor manera de no afectar al equipo chiricano al igual que otros equipos que tienen jugadores en la selección nacional, es posponer el torneo mayor hasta que Panamá culmine su actuación en el clasificatorio.

“Como dirigente no me opongo a que puedan participar nuestros peloteros en esa cita, la cual es una ventana para que todos sean observados por caza talentos de ligas norteamericanas o igualmente de ligas independientes (…) Pero si me entristece que la federación no sea lo suficientemente consciente de valorar cuánto nos cuesta preparar un equipo de alto nivel para un campeonato nacional”, reiteró.

“Esta queja la hemos planteado a los directivos que actualmente están en Panamá, ya que el presidente de Fedebeis Benicio Robinson, se encuentra fuera del país, y no me han dado respuesta”.

El torneo clasificatorio al Clásico Mundial está programado para arrancar el 20 de marzo. La novena panameña tiene estipulado jugar su primer partido el 21 de marzo ante el ganador entre República Checa y Filipinas.

El clasificatorio se jugará hasta el 25 de marzo.