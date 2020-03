Chiriquí amenaza con no jugar en el béisbol mayor

“Esta queja la hemos planteado a los directivos que actualmente están en Panamá, ya que el presidente de fedebeis Benicio Robinson, se encuentra fuera del país, y no me han dado respuesta”.

“Pero si me entristece que la federación no sea lo suficientemente consciente de valorar cuánto nos cuesta preparar un equipo de alto nivel para un campeonato nacional y ahora nos viene a sacar a estos cuatro jugadores de casi toda la ronda regular del torneo”, reiteró.

“Como dirigente no me opongo a que puedan participar nuestros peloteros en esa cita, la cual es una ventana para que todos sean observados por caza talentos de ligas norteamericanas de las grandes ligas, o igualmente de ligas independientes”, sostuvo.

