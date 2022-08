Chiquis Rivera se forró en lycra hasta los dedos de las manos a lo Kim Kardashian para Instagram

En cuanto a su corazón. Recientemente se hizo oficial su divorcio de Lorenzo Méndez . Este último estrenará un tema con Ninel Conde el 2 de agosto llamado “ La Vida es Pa’ Gozarla “, así que asumimos que también sacará un videoclip con “El Bombón Asesino” muy recientemente. Recordemos que ambos tienen la misma casa productora. De hecho, el ex de Chiquis Rivera ha asesorado musicalmente a Ninel en trabajos recientes. Así que el ex vocalista de la Banda El Limón también estará con material nuevo y hasta se rumorea que tendrá gira nueva muy pronto.

La cantante de regional mexicano , Chiquis Rivera , anda como toda una socialité, al último grito de la moda. Por eso no es de extrañar que una de las últimas publicaciones de la hija de Jenni Rivera se haya visto forrada en una lycra ajustada violeta a modo de vestido con unas conchas de caracol, también de la misma tela, en sus boobies y cubierta hasta los dedos de las manos al mejor estilo Kim Kardashian . A pesar que esto que describimos pudiese sonar no muy sexy, la verdad es que la Abeja Reina se veía explosiva e hizo estallar la sección de comentarios de su cuenta de Instagram .

