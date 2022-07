Chiquis Rivera para la colita en bikini y brinda en Instagram con su amiga Helen Ochoa

Sin embargo, Lorenzo Méndez dijo en el programa de El Gordo y La Flaca que no sabía por qué aún no estaban divorciados. También aseguró en algún momento que siempre le pedían mucha documentación y que el proceso se había vuelto algo engorroso. Lo cierto es que, ahora cada uno anda por su cuenta y Chiquis Rivera en una relación de hace más de un año con el fotógrafo de Becky G , Emilio Sánchez .

Después de una batalla legal de casi dos años, Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez ya se encuentran, según una corte de Los Ángeles divorciados . Esto porque la abogado de Chiquis pidió la anulación del matrimonio. Al parecer, el ex vocalista de La Banda El Limón no entregó alguna documentación a la corte y este fue el amparo que usó la defensa de la cantante de regional mexicano.

Chiquis Rivera estuvo en Miami cumpliendo compromisos laborales. Ahí, cuando los medios dábamos a conocer que ella y Lorenzo Méndez ya están oficialmente divorciados, la Abeja Reina celebró usando un enterizo azul lleno de agujeros con su amigo Larry Hernández . Pero ha seguido la fiesta y, muy quitada de la pena, s e puso un bikini violeta y paro la colita para presumir la tanga en que se convertía por atrás la pieza . Por supuesto, su partner in crime, Helen Ochoa , estaba ahí para aupar a su amiga y por qué no, menear sus curvas para todos los fan de ambas también.

