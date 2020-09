Chiquis Rivera borró sus fotos de Instagram y respondió furiosa a quien la culpó de ser “la mala del cuento” con Lorenzo Méndez

“Les informo a través de este medio que Lorenzo y yo hemos decidido separarnos. Fue una decisión mutua y difícil, pero necesaria . NO, esto no es algo que estoy publicando para causar controversia ni ‘publicidad’, ni mucho menos. Esta es nuestra vida privada que hemos decidido compartir con ustedes estos últimos 4 años, y por esa razón siento la necesidad de dejarles saber”, escribió en Instagram.

“¿Humillándolo? ¿Cómo? ¿Cuándo? Mi familia lo ha tratado MUY bien. Por favor ve a poner tu comentario ignorante en la página personal de Lorenzo. Mi abuelo no tiene nada que ver con esto y tampoco este post. Aunque, déjame recordarte algo, mucho MÁS drama llegó a mi vida desde que conocí a Lorenzo, no nos olvidemos de 2018. Búscalo, pero de cualquier manera siempre habrá gente como ésta tratando de que sea “la mala del cuento”… pero con el tiempo la verdad de las cosas sale a la luz. Vete a otra parte con tu mierd* y deja la página de mi abuelo en paz y libre de este ‘drama’”.

