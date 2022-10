Chinchilla espera que Latinoamérica no vuelva a ceder espacios en el BID

“La Presidencia de la República y la Cancillería informan que luego de extensas consultas en el campo internacional vemos poco probable el éxito en ganar la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El contexto internacional de este momento no es el oportuno y consideramos prudente no exponer al país a otra derrota en esta ocasión”, indicó la casa presidencial en un comunicado.

En esa elección, la expresidenta Chinchilla era una de las candidatas al cargo, y su nombre ha sonado en círculos políticos para aspirar al cargo nuevamente. Sin embargo, el miércoles el Gobierno de Costa Rica, presidido por Rodrigo Chaves, emitió un comunicado en el que, sin nombrar a Chinchilla, anunció que no presentará una candidatura a la presidencia del BID porque considera “prudente no exponer al país a otra derrota”.

