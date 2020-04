China suma tres días sin muertos por coronavirus pero siguen llegando personas infectadas del extranjero

Wuhan (China), 14 abr (EFE).- La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que no se registraron nuevas muertes por la neumonía COVID-19, causada por el coronavirus SARS-CoV-2, durante este lunes, un día en el que sí se detectaron 86 nuevos positivos en viajeros procedentes del extranjero, los llamados casos “importados”.Se trata del tercer día en el que las autoridades sanitarias aseguran que no se han producido muertes por la citada enfermedad, después de que también colocaran un cero en ese casillero durante los pasados días 6 y 11.La fuente precisó en su parte diario que, hasta la pasada medianoche local (16.00 hora GMT del lunes), se diagnosticaron 89 contagios, de los cuales 86 fueron “importados” y los otros 3 contagios “locales” identificados en la provincia suroriental de Cantón.Esta cifra supone un ligero descenso después de dos días consecutivos de máximos de contagios “importados” (98, ayer; 97, en la víspera) desde el mes de marzo.Es ésta una de las grandes preocupaciones de las autoridades sanitarias chinas, y una fuente de infecciones que, por el momento, Pekín -que desde el 28 de marzo no autoriza la entrada de ciudadanos extranjeros en su territorio- no ha logrado frenar.Según el informe de hoy, el número de pacientes curados y dados de alta fue de 75 en las últimas 24 horas, por los 89 nuevos contagios registrados, así que el número total de infectados “activos” en China aumentó hasta los 1.170, lo cual supone el tercer día consecutivo de interrupción en la tendencia continuada de reducción de cifras de infectados en este país asiático.De estos 1.170 “activos”, 116 se encuentran en estado grave, 68 de ellos en la ciudad centro oriental china de Wuhan, cuna de la pandemia.Así, el número total de infectados diagnosticados en China desde el inicio de la pandemia es de 82.249, entre los que han perecido 3.341 personas y, por el momento, se ha dado de alta a 77.738 pacientes tras haber superado con éxito la enfermedad.Hasta la fecha se ha realizado seguimiento médico a 720.544 contactos cercanos con infectados, de los cuales 8.612 continúan en observación, y de ellos, 72 serían casos sospechosos de haberse contagiado del virus.En cuanto a los infectados asintomáticos, China registró 54 nuevos casos en este último parte, al tiempo de situar su total de asintomáticos en observación en 1.005.Los síntomas del nuevo coronavirus son en muchos casos parecidos a los de un resfriado, pero pueden estar acompañados de fiebre y fatiga, tos seca y disnea (dificultad para respirar). IMÁGENES FACILITADAS POR CCTV, NO APTAS PARA SU USO EN TERRITORIO CHINO, DEL CORONAVIRUS Y LOS CONTROLES EN CHINA.



