China se revuelve de nuevo cuando se cumplen 33 años de la masacre de Tiananmen

En la noche del 3 al 4 de junio, los tanques recibieron la orden de desalojar la Plaza de Tiananmen antes de 6 de la mañana. Para lograrlo no se les puso límite alguno. Los soldados se abrieron paso a tiros. Quienes no murieron de un disparo lo hicieron aplastados por los acorazados . A las 5.40 de la mañana la plaza ya estaba desalojada.

Ya no se trataba sólo de la presencia amenazante del Ejército Popular de Liberación en las calles sino de abrir fuego. La represión fue intensa. Aunque tratándose de un régimen no democrático conocer la verdad resulta complicado, hay cierto consenso en que murieron al menos un millar de personas por las balas o aplastados por los tanques.

Las protestas habían comenzado el 15 de abril y llegaron a extenderse a unas 400 ciudades. En vista de que no sólo no cedían sino que se multiplicaban, el 20 de mayo el gobierno chino decretó el Estado de Excepción . Como consecuencia, las principales avenidas de Pekín comenzaron a llenarse de vehículos acorazados y soldados con rifles de asalto (fueron movilizados unos 300.000).

