China responde a las amenazas de EE.UU. de imponer sanciones contra su mayor fabricante de semiconductores

Si bien no se detallan las razones de la eventual medida, un funcionario estadounidense y dos exfuncionarios familiarizados con el asunto declararon a Reuters que lo que está bajo escrutinio es la supuesta relación de SMIC con el Ejército chino . Por su parte, SMIC apuntó en un comunicado que está “en completo shock” por la noticia, si bien se mostró abierto a comunicarse con las agencias gubernamentales de EE.UU. para resolver cualquier malentendido. La empresa aseguró, asimismo, que no tiene vínculos con el Ejército chino.

