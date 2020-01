China prohibirá este año las bolsas de plástico en las principales ciudades

Pekín también apuntó a los servicios postales , uno de los sectores donde más se nota el abuso de los envoltorios, y en las principales provincias del país estas compañías no podrán utilizar paquetes de plástico no biodegradable ni bolsas desechables de tejido plástico a partir de 2022. Tres años después, este interdicto se extenderá a todas las empresas del sector de la paquetería del país.

