China pide colaboración mundial para frenar la expansión del coronavirus y se alinea con Estados Unidos

Además, la tensión diplomática aumentó ayer cuando se conocieron los datos que referían que EE UU tiene ya más contagiados por coronavirus que China, y por lo tanto es el país con más personas infectadas del mundo . La Universidad Johns Hopkins indicó que la cifra asciende a 82.404 casos actualmente en el país norteamericano, mientras el diario The New York Times calculó que son 81.321 los contagiados.

You May Also Like