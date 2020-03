China no registra contagios locales por coronavirus fuera de Wuhan, ¿un ejemplo para enfrentar el brote?

Mientras el coronavirus continúa causando estragos en todo el planeta y ya no quedan países de la Unión Europea libres de la epidemia tras dos positivos en Chipre este lunes, en China siguen las buenas noticias. Por segundo día consecutivo, el gigante asiático no ha registrado ningún contagio local fuera de la ciudad de Wuhan -origen del brote-. Las drásticas medidas de cuarentena desde que se detectaron los primeros casos en el país, parecen haber surtido efecto, pero ¿es un ejemplo a seguir para el resto de estados?

