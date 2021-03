China marca las líneas rojas a Biden

“ El mundo no se puede permitir el lujo de venirse abajo por los conflictos : hay que afrontar juntos los desafíos”, ha afirmado Wang, y citando, entre ellos, la Covid, el cambio climático o la no proliferación nuclear.

“ No somos rivales . Y China no quiere dividir a Europa y Estados Unidos, pero celebra una mayor autonomía de Bruselas . Una Europa fuerte, que se coordine con muchos países, es necesaria en la esfera internacional”, ha asegurado el diplomático.

