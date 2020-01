China Huawei espera aumento de ganancias tras caída en 2011

Su rival Ericsson aún no ha reportado sus cifras anuales, con lo cual no está claro si la empresa china logró superar al gigante sueco como el principal fabricante de equipamiento de telecomunicaciones del mundo.

HONG KONG, China (Reuters).- La empresa china Huawei Technologies Co Ltd, la segunda empresa de equipos de telecomunicaciones más grande del mundo, espera un aumento de de ganancias en 2012 tras haber reportado una fuerte caída en el período anterior, gracias a nuevos proyectos e incrementos deventas en mercados de teléfonos móviles de alta gama como Japón.

