China deja de publicar las cifras diarias de Covid en un momento de aumento de casos

Según las actas de una reunión este miércoles de la Comisión Nacional de Salud, que circularon por redes sociales, solo el martes había 37 millones de personas probablemente contagiadas . El diario británico The Financial Times y la agencia Bloomberg confirmaron dicha información a través fuentes presentes en aquel encuentro.

La Comisión Nacional de Sanidad de China ha informado de que no publicará los casos diarios de coronavirus a partir de este domingo, pero no ha detallado las razones de esta decisión. El organismo ha precisado que sí divulgará información relacionada con la enfermedad para “estudio y referencia”, según un comunicado citado por Global Times.

You May Also Like