China: conocer su cultura de negocios es clave para el éxito

Una de las principales razones por la cual vale la pena aprender sobre las costumbres chinas es el beneficio de comprender claramente lo que está sucediendo alrededor nuestro. Los chinos darán señales sutiles que expresarán cómo se sienten durante la interacción con su contraparte. Estos comportamientos no son usuales para los occidentales y, por lo tanto, si no sabemos sobre las costumbres y los comportamientos chinos, no entenderemos lo que ellos quieren demostrar o decir en plena negociación. Conocer los significados de estos comportamientos puede representar una ventaja distinta en los negocios e incluso escenarios sociales. Esto puede ayudarnos incluso a entender si hemos ofendido, complacido, halagado o sorprendido a nuestra contraparte.

Los malentendidos, a nivel cultural, no pueden ser bien manejados si no se interpretan de la manera correcta. Algunas veces son menores, pero en otras ocasiones, mucho recae en nuestra habilidad de entender qué está sucediendo para poder formular la respuesta o acción apropiada y en nuestro favor.

