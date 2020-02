China ayudará a Pakistán con su plaga de langostas, pero no enviando un ‘ejército’ de 100.000 patos

China no enviará patos a Pakistán para combatir la plaga de langostas que afecta a este país. Una noticia en Ningbo Evening News contaba esta semana que 100.000 patos procedentes de Zhejiang, una provincia del este de China, serían enviados a Pakistán para acabar con “la peor plaga de langostas en dos décadas”, según informa The Guardian.

