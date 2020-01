Chile podrá juzgar a Fujimori si no es extradita

El juez chileno Orlando Álvarez, en un fallo en primera instancia emitido en julio, rechazó la extradición del ex mandatario por considerar que los delitos que se le imputan no están contemplados en la legislación chilena o no hay pruebas que acreditan su participación.

3:22 p.m. – LIMA, Perú (DPA).- La ministra de Justicia del Perú, María Zavala, dijo hoy que Chile puede juzgar al ex presidente Alberto Fujimori si la Corte Suprema de Justicia de ese país rechaza la extradición del ex gobernante, acusado por violación a los derechos humanos y corrupción.

