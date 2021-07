Chile instala Convención Constitucional que redactará nueva ‘Constitución’

Para retomar la sesión e instalar el órgano que redactará la nueva Constitución , la relatora del Tribunal Calificador de Elecciones, Carmen Gloria Valladares, que preside la ceremonia, juramentó a los 155 integrantes tras constatarse que ya “no hay represión, no hay detenidos, no hay lesionados” por los enfrentamientos.

