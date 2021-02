Chile alcanzó los dos millones de vacunados y lidera la región

“El ritmo de vacunación es muy bueno, no me sorprende. Chile ha demostrado que tiene la capacidad para realizar procesos de vacunación masivos en poco tiempo. Un ejemplo fue el proceso de vacunación de influenza en 2020”, dijo a la AP Sebastián Reyes, doctor en Microbiología, inmunólogo e investigador del Centro de Genómica y Bioinformática U. Mayor.

