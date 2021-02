Chile: acusan de homicidio a policía que mató a malabarista

El joven malabarista, que era muy apreciado por la comunidad de Panguipulli, fue velado en esa localidad el sábado de manera multitudinaria antes de que sus restos llegaran a Santiago el domingo, donde también hubo un velatorio masivo, fuegos artificiales y se rindió homenaje con tres camionetas de flores. También se vivieron momentos de tensión y agresiones a la prensa que estaba reportando según pudo comprobar un equipo de The Associated Press trasladado al lugar.

