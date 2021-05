Chiki Fabregat y Beatriz Osés ganan los premios Gran Angular y Barco de Vapor con dos libros “que recogen la diversidad”

Por otro lado, Osés ha recomendado desde su propia experiencia como docente “leer en clase, leer en alto” , dado que hay niños que no crecen en un entorno lector, pero los hay que no, y el colegio tiene que cumplir esa función de fomento de la lectura. También ha apuntado la necesidad de limitar el acceso a la tecnología, que puede competir con el tiempo dedicado a otras actividades como leer o dibujar.

“No escribo para niños o para jóvenes, escribo para el que me quiera leer. Lo tengo clarísimo. De hecho, cada vez que me invitan a un festival, digo “¡pero quiero la carpa buena, eh!”. Tenemos que visibilizarnos y hacer valer lo que estamos haciendo. Lo importante es escribir lo mejor posible “, reflexiona Beatriz Osés.

You May Also Like