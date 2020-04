Chiefs retienen al cornerback Bashaud Breeland

La persona habló con la AP con la condición de no ser identificada debido a que el contrato no ha sido anunciado. ESPN.com reportó primero el acuerdo.

Los Chiefs de Kansas City retuvieron los servicios del cornerback Bashaud Breeland con un contrato de un año que podría alcanzar los 4,5 millones de dólares, informó a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo.

