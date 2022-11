Chichi De Obarrio será enjuiciado por presunto blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado

De Obarrio abandonó Panamá en 2014, al término de la gestión de Martinelli. Estuvo en paradero desconocido por varios meses y, en abril de 2021, fue detenido en Italia por la policía, que hizo efectiva una solicitud de Interpol emitida en el 2019, toda vez que entonces era requerido por la justicia de Panamá. No obstante, De Obarrio no fue extraditado y lo que siguió fue su puesta en libertad, porque se conoció que Panamá nunca firmó un acuerdo bilateral de extradición, como sí lo hizo Italia.

