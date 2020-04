Chicharito se cuestiona si se para el futbol, ¿qué va a pasar con nosotros que estamos grandes?

MÉXICO — Javier ‘Chicharito’ Hernández, delantero del LA Galaxy, expresó que está convencido del proyecto que eligió, aunque, “pasando todo esto, también pensé qué pasa si ya no sigue el futbol. Si nos dicen que se para dos años, qué va a pasar con nosotros que estamos más grande. El mundo se paró en dos semanas, el deporte quedó a lado y eso te hace ponerte a pensar”.

Asimismo, considera que en México no se valora por completo la magnitud de la carrera futbolística que hicieron Hugo Sánchez y Rafael Márquez en Europa.

“No sé cuántos años han pasado desde que Hugo se retiró, desde que Rafa Márquez lograra lo que ha logrado, creo que en México no se acerca, literal, ni al 50 por ciento de la magnitud que esos dos hicieron en la historia del futbol. No hay, en México no existen”, externó en entrevista con Sergio Dipp de ESPN a través de un Live en Instagram.

‘Chicharito’ Hernández recordó cómo se dio el fichaje con el Manchester United en el 2010, mismo que en un inicio consideró que era una broma, pues pasó de jugar con los Red Devils en los videojuegos a ser su refuerzo.

“‘Oye, que el Manchester United te quiere’, yo a mi papá le decía ‘no ma… jefe, me estás cotorreando. En la noche estaba jugando con ese club videojuegos y a los dos días me dices que ese club me quiere’. Yo le dije no es cierto jefe”.

“Él me da una tarjeta, de esas tarjetas que tienen un símbolo, un balón de los clubes más importantes del mundo, como que representan jugadores o que pueden llevar tu imagen. Me la da mi padre, está ese escudo. Cuando veo que mi padre va a empezar a llorar, dije ‘ah cab…mi papá llorando’, me dice que gente de ese club quiere hablar contigo para saber si te quieres ir”, recordó Javier Hernández.