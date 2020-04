Chicharito, eliminado de torneo FIFA 20 ante Dybala

Editorial Mediotiempo

Ciudad de México / 18.04.2020 21:24:24

El mexicano Javier Hernández fue eliminado de la manera más inverosímil del Torneo FIFA 20 denominado ‘Champlay’ que Paulo Dybala organizó a beneficio de la Cruz Roja de México, Colombia y Argentina.

Chicharito empataba a un gol con el argentino pero se le fue el Internet y ya no se pudo volver a conectar, por lo que Dybala avanzó a Semifinales, donde dejó fuera a Dominic Thiem.

JAMES, CAMPEÓN DEL TEAM EUROPA DE LA ‘CHAMPLAY’

El colombiano James Rodríguez se proclamó campeón de la ‘Champlay’ en el equipo Europa tras vencer al argentino Paulo Dybala.

En el debut del torneo, James, quien eligió al Liverpool, se enfrentó a Sergio “Kun” Agüero, mientras que en el segundo encuentro se enfrentó al basquetbolista Facundo Campazzo al que derrotó 4-2 para medirse finalmente a Paulo Dybala, quien jugó con el Real Madrid.

James se puso en ventaja rápidamente, pero Dybala lo empató en el primer tiempo. En el complemento, el colombiano definió el encuentro con cuatro goles más y se quedó con la victoria (5-1) y el título del Tea, Europa en esta ‘Champlay’.

Mañana se enfrentarán por el equipo LATAM: Schwartzman vs. Paulo Londra, Chino Darín vs. Eduardo “Toto” Salvio, Filipe Luis vs. Maluma y Juan Mónaco vs. Residente.

Arranca la ‘Champlay’, torneo FIFA 20 ???? pro fondos @CruzRojaArg SAB

⚽️????????Dybala/Chicharito⚽️????????

⚽️????????Agüero/James⚽️????????

????????????Campazzo/L.Paredes⚽️????????

????????????Di Vaio/Thiem???????????? DOM

????????????Schwartzman/P.Londra????‍????????????

????????????Darín/Salvio⚽️????????

⚽️????????Felipe Luis/Maluma????‍????????????

????‍????????????Residente/Pico Mónaco???????????? pic.twitter.com/iYhkRoZuM6 — Julián Capera (@JulianCaperaB) April 18, 2020

El torneo es transmitido a través de las cuentas de Facebook Live de varios de los participantes, mientras que las donaciones se hacen mediante Mercado Libre y su método de Mercado Pago, que servirá de puente para que el dinero donado llegue de forma correcta a la Cruz Roja.

