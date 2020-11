Chicas están animadas para darlo todo en la carretera

“Para mí es un honor poder representar a Panamá en un Campeonato Centroamericano de Ciclismo. Tengo diez años de ser triatleta y he comprendido la importancia de la bicicleta. Ahora tenemos un gran reto por delante y esperamos hacer lo mejor posible por nuestro país, porque ya no somos Cristina Mata, sino Panamá”, indicó la campeona nacional femenina de ciclismo.

You May Also Like